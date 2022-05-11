أول ظهور لـ معتصم النهار برفقة ابنته بعد طلاقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل السوري معتصم النهار المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه بابنته ساندرا وذلك في أول ظهور له برفقة الصغيرة بعد انفصاله عن زوجته لين برنجكجي.

ونشر معتصم صورة مع ابنته ساندرا في مدينة الألعاب القتالية وعلّق عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” قائلًا: “لقد أمضيت إجازة ممتعة مع ساندرا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة معتصم وابنته وتمنوا له وللطفلة الخير والسعادة الدائمة.

وكان معتصم النهار قد انفصل عن زوجته لين برنجكجي وتحدث في وقت سابق عن موضوع انفصاله خلاله حلوله ضيفاً على برنامج “هلا بك” وقال: “ما عندي شك بالقرار الذي اتخذته ولكن لم أكن أفضّله”، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها”.

وأردف معتصم النهار في حديثه: “وصلنا لمكان متعب لي ولها، فاتخذنا القرار وقتها، لقد حاولت التوفيق بين العمل وحياتي الشخصية”.