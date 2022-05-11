شكرا لقرائتكم خبر عن "روز وليلى" مسلسل جديد يجمع يسرا ونيللى كريم معا للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمتين يسرا ونيللى كريم لبدء التحضيرات المبدئية لمسلسلهما "روز وليلى" المكون من 12 حلقة، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، المسلسل يضم العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" .

قصة العمل وأحداثه

تأتي قصة "روز وليلى" في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن - اللتيْن تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت في رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويسرا قدمت مسلسل "أحلام سعيدة، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة .