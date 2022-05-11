شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحقق بفيلم "زومبى" أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان على ربيع المنافسات السينمائية في موسم عيد الفطر الجارى، بفيلم "زومبى" الذي حصد إيرادات تخطت 12 مليون جنيه بعد 9 أيام عرض، ويعد هذا الرقم هو الأعلى بالنسبة لعلى ربيع في السينما منذ تقديمه البطولة المطلقة، اذ قدم قبل "زومبى" 3 أفلام هم "حسن وبقلظ" و "خير وبركة" و"الخطة العايمة" ولم تصل إيرادات أي من هذه الأفلام إلى 10 مليون جنيه.

وقدم على ربيع أولى بطولاته السينمائية عام 2016 من خلال فيلم "حسن وبقلظ" بمشاركة كريم فهمى، وحصد الفيلم إيرادات بلغت 8 مليون جنيه، ثم قدم على ربيع فيلمه الثانى "خير وبركة" عام 2017 وحقق الفيلم 8 مليون جنيه أيضاً، ثم خاص على ربيع تجربة سينمائية جديدة في فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 وحقق إيرادات وصلت إلى 9 مليون جنيه.

يذكر أن فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيه بجانب "زومبى"، فيلمى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد لطفى، وإخراج احمد نادر جلال.