شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان: دورى بمسلسل "يوتيرن" كان شخصيتى الحقيقية قبل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نورهان، إن دورها بمسلسل "يوتيرن"، كان يشبهها قبل 5 سنوات من الآن، موضحة أنها ظلمت نفسها بالفعل عندما كانت متفانية وتنكر ذاتها بشكل دائم، وهو ما دعها إلى تقييم حياتها، وتابعت:" ولما جانى الدور في المسلسل كنت فرحانة جداً والدور به شبه كبير منى قبل 5 سنين كنت بهذا التفانى وإنكار الذات".

وأضافت "نورهان"، خلال حوارها ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الإنسان يحتاج إلى إعادة تقييم لتجاربه الحياتية، وتابعت:" والدور كان عاجبنى منطق الشخصية حتى أنها لم تفعل شيء أو حرام ولكنها ظلمت نفسها".

ولفتت "نورهان"، إلى أنها تتنوع في أداء أدوارها الفنية من أجل التجديد وإظهار المواهب التي تتمتع بها، مشيرة إلى أنها تفرح كثيراً عندما يعرض عليها أدوار الشر.