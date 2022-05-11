شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز يكشف تفاصيل مسلسل "ستهم" مع روجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن فكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل "انحراف" موجودة، ولكن حاليا مشغولين بمسلسل "ستهم" مع النجمة روجينا، وهو مشروع وحلم قديم مع السيناريست ناصر عبد الرحمن وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع، ونقدم من خلاله شيء مختلف.

وقالت النجمة روجينا إنها مبسوطة بنجاح مسلسل "انحراف" الذى تم طرحه في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.

وأضافت خلال لقائها ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنها بذلت مجهودا كبيرا فى مسلسل "انحراف" وكانت نتائجه بالنجاح، مشيرة إلى أن كل مشهد من مشاهده كان صعبا ويحتاج إلى تركيز عال.

وأضافت: "الحمد لله من بداية أولى حلقات مسلسل انحراف والناس تشعر أن هناك عملا قويا يُقدم، وحرصنا على ظهوره في أفضل صورة للمشاهد".

يذكر أن مسلسل "انحراف" تم طرحه فى موسم رمضان ويشارك فى بطولته بجانب روجينا كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.