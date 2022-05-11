شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عيد ميلاد جيهان نصر .. تعرف على مشوارها من الإعلانات حتى الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعيد ميلادها الـ 50، اليوم الأربعاء الموافق 11 مايو، حيث أنها من مواليد عام 1972، في محافظة القاهرة واسمها الكامل هو جيهان نصر عيسى محمد، وبعد أن انتهت من دراستها في المرحلة الثانوية التحقت بكلية رياض الأطفال وحصلت على شهادة البكالوريوس، ثم اتجهت للعمل في مجال الإعلانات ومن هنا لفتت أنظار المخرجين والمنتجين إليها بسب جمالها اللافت ووجهها الملائكي.

بعد تحقيقها شهرة في الإعلانات، اتجهت إلى التمثيل وبدأت مشوارها خلال فترة الثمانينات حيث قدمت أول دور لها في فيلم "فوزية البرجوازية" والذي تم عرضه في عام 1985، ثم شاركت في فوازير "ألف ليلة وليلة" في نفس العام، وبعدها وقفت أمام الراحل أحمد زكي في فيلم "شادر السمك" عام 1986، ثم قدمت دور في مسرحية بعنوان "عصفور ودبور" عام 1989.

توالت أعمال جيهان نصر في السينما، حتى شاركت في فيلم "الكيت كات" مع الراحل محمود عبد العزيز والذى جعلها أكثر شهرة، بعده وقع اختيار المخرح مجدى أبو عميرة للمشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني عام 1995، وحققت نجاحاً كبيراً وأصبحت واحدة من أبرز نجمات الدراما في التسعينات، لتشارك بعده في مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة” عام 1996.

وصلت أعمال جيهان نصر إلى 70 عملاً ما بين السينما والدراما والمسرح، إلا أنها قررت الاعتزال في أواخر التسعينيات وذلك بعد أن تزوجت الملياردير السعودي سعود الشربتلي في عام 1998، وكان من ضمن شروط الزواج أن تعتزل الفن وبالفعل وافقت وتزوجا وابتعدت تماماً عن الأضواء وارتدت الحجاب.



جيهان نصر وزوجها