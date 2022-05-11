شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: شخصية خلدون فى مسلسل جزيرة غمام رمز للشر ومش بنى آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الفنان طارق لطفي عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب قبوله لشخصية خلدون في مسلسل "جزيرة غمام"، حيث إن ممثلين كثيرين قد يرفضونه لأنه دور صعب، قائلاً: "الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال عندما يكتب نصاً يكون فيه ميزة، أنه يكتبه كإنسان في المقام الأول بما يحمله في طياته من خير وشر، تماما كما حدث في القاهرة كابول كان شاعرا ورومانسيا وإرهابيا".

وأضاف لطفى، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في شخصية خلدون بمسلسل جزيرة غمام كان شيطاناً خالياً من الأجزاء والطبائع الإنسانية، فهو مجرد رمز لأنه لا يوجد لديه لحظة مشاعر لا مع العايقة ولا غيرها".

وأوضح طارق لطفى أن الصعوبة في الدور هو كيفية بناء تلك الشخصية الرمزية دون وجود خلفية سابقة لها، قائلاً: "مكنتش عارف أعمل ده إزاي، وكنت بفكر في الشكل والصوت وبعدين جه الشخصية لأنه مش بنى آدم".