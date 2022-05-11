شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: أحمد أمين قدم شخصية عرفات بـ"جزيرة غمام" فى منتهى العذوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طارق لطفي إن من أسباب قبوله دور شخصية خلدون في مسلسل جزيرة غمام وجود مساحة كبيرة للشر بما يعطي مساحة للفنان أنه يقدم كل شيء وأي شيء.

وردا على سؤال "ليه ماخترتش دور عرفات"، الذى طرحته الإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، قال طارق لطفى: "شخصية عرفات رغم إنها صعبة لكن أحمد أمين قام بيها بشكل عذب جدا، لكن الشخصية استهوتني من قبل القراءة أثناء تبادل أطراف الحديث عنها، وعشان أنا شخص كنت طماع اخترت خلدون، لأنه شخص قادر على التلون طوال الوقت".

وتابع لطفى: "فى الأصل قبل الشروع في مسلسل جزيرة غمام كنت المفروض هبقى فى عمل منفصل عن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، لأنه هو كمان كان هيعمل عمل آخر، ولكننا تقابلنا بمحض الصدفة في الشركة، حيث كان كمال يحكي عن حدوتة وقولتله مش هعمل العمل التاني وهعمل خلدون، وهو كمان قال هعمل جزيرة غمام وأسيب العمل اللي كنت شغال عليه، والشرير الذي كتبه عبد الرحيم كمال يستهوى أى ممثل".