شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي: وجود "قصة الشعر" مقصود والشارب المبروم يدل على التناقضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الفنان طارق لطفي تفاصيل ملامح والميكب اب الخاص بشخصية " خلدون الاكثر جدلاً في مسلسل جزيرة غمام قائلاً : "قعدنا نجرب كتير أوي وكنا متفقين أن شكل خلدون لازم يكون معبر عن كل شيء ولما فكرنا في الشكل توصلنا أنو لازم يبقى راجل بـ" قصة" ووجود القصة مقصود ووجود الشارب المبروم لاعلى مقصود أيضاً عشان يبقى فيه تناقضات" .

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلاً :كمان التاتوهات تمثل رموزاً سحرية وفي نفس الوقت كان شخص مهندم حتى أنه في أحد المشاهد كان بيظبط دقنه وبيشيل الشعرة الزيادة، موضحا أن كمية التناقضات في وجهه كانت كبيرة جداً ليعكس شخصية لديها ثبات إنفعالي وشديدة التلون وخالي من الاخلاقيات والمباديء والأسس، قائلاً : "كل شيء موجود فيه ومغرور ومتواضع.

وحول تشابه صوته بصوت فحيح الثعبان قال: بالضبط صوته قريب لده ورغم صعوبة طبقة الصوت بس كانت لازم تبقى موجودة عشان تبقى قريبة من ودن الناس، وقعدت أدور ومع اللهجة الصعيدي خرجت الطبقة دي من الصوت لقيتها كويسة لأنها طبقة مصطنعه وهي طبقة صوتية صعبة ممكن تعمل إلتهاب في الاحبال الصوتية.