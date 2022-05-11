شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم كمال عن شخصية "خلدون" في جزيرة غمام :يرمز لكل طاقة سلبية في الوجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، إن شخصية خلدون في جزيرة غمام ترمز لكل طاقة سلبية موجودة في الوجود.

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قائلاً: ممكن بعض الناس تسميه شر أو بعضهم يسميه شيطان، لكن سعادته في الخراب مش مهم الأسم لكن المهم أنه بيحب الخراب".

وعن أسباب قدومه من الخارج من البحر خارج الجزيرة، وهل هناك رموز سياسية، قال عبد الرحيم كمال : "القرية في الأساس فطرتها سليمة، وشرها بسيط، شبه أهلها، لكن لما حصل شر مركب، وقتلت سندسن ويموت الراجل الطيب "مدين"، وبالتالي بدأ الشر وجاء خلدون ليمارس لعبته".