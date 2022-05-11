شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يكشف أسباب صعوبة تقديم جزء جديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان خالد سرحان لـ"الخليج 365" إن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" الآن صعب تقديمه بعد نجاح الأجزاء السابقة منه، موضحا أن بطلين أساسين من العمل وهم الفنان سمير غانم والفنانة رجاء الجداوى رحلا عن عالمنا، وكان الاثنان سببا هاما من أسباب نجاحه.

وأعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية القاضى داود شتا الذى قدمها في مسلسل "فاتن أمل حربى" في موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .

وقال خالد لـ"الخليج 365" تقديمه لشخصية القاضي ضمن أحداث المسلسل جاء نتيجة جولاته ومعايشاته في محاكم الأسرة، والإطلاع على بعض القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه تلقى تعليقات من القضاة الحقيقين فى المحاكم.

وأضاف أنه رأى الكثير من المواقف في محاكم الأسرة منها رفض أب الاعتراف بإبنه وهذا يدل على أن الواقع به أسوأ مما عرضه مسلسل "فاتن امل حربى" .

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.