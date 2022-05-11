طفل يكتشف سن قرش عمره 3 ملايين سنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

اكتشف طفل في السادسة من عمره سناً ينتمي إلى قرش ضخم يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة ملايين عام.

رصد الطفل سامي شيلتون من قرية برادويل، السن المتحجر أثناء سيره مع والده على شاطئ باودسي في مقاطعة سوفولك الواقعة في جنوب شرق المملكة المتحدة وفقًا لتقرير جريت يارموث ميركوري.

وقام باكتشاف مذهل أثناء البحث عن قذائف على شاطئ باودسي في سوفولك في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك حسب ما ذكره موقع ” ياهو نيوز”.

يشتهر الشاطئ بصائدي الأحافير، الذين شرح بعضهم للعائلة مدى أهمية الاكتشاف، وهو نوع منقرض من أسماك القرش “Megalodon” الماكريل الذي عاش منذ حوالي 23 إلى ثلاثة ملايين سنة وكان طوله 20 متراً “65 قدماً”.

أذهل سامي زملائه في الفصل بإحضار السن ذي الأربع بوصات إلى المدرسة للعرض والتحدث، وكان ينام والسن بجانب سريره منذ أن وجدها.

يقول والده بيتر شيلتون 60 عاماً: “قال الناس إنه اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر، وحقاً كنا نبحث عن قذائف مثيرة للاهتمام على الشاطئ ولكن بدلاً من ذلك حصلنا على سن الميغالودون هذا”.

وأضاف: “لقد كانت ضخمة وثقيلة للغاية، وكنت أعرف ما كانت ولكن لم أدرك أهميتها إلا بعد أن أخذتها للآخرين الذين يبحثون على الشاطئ”.

وتابع: “كان هناك رجل واحد كان يبحث طوال حياته عن سن ميجالودون ولم يعثر على أي شيء بهذا الحجم”.

قام بن جارود أستاذ علم الأحياء التطوري بجامعة إيست أنجليا، بفحص صور الأسنان وقال إنها كانت مرة واحدة فقط من حفنة قليلة يتم العثور عليها في بريطانيا كل عام.

حصل سامي على شارة “مستكشف” من مجموعته المحلية “Beavers” للعثور على السن، وأنه حريص على العودة إلى الشاطئ للعثور على المزيد من الحفريات.

يقول والده: “في الوقت الحالي يحتفظ بها بجانب سريره”. وأضاف: “لقد أخذها إلى المدرسة وإلى “Beavers” لإظهار أصدقائه، ويريد سامي العودة مرة أخرى. يحب أن يكون في الخارج”.