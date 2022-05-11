شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: كل مشاهد مسلسل "انحراف" كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة روجينا إنها سعيدة بنجاح مسلسل "انحراف"، الذي تم طرحه في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجميع.

وأضافت خلال لقائها ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنها بذلت مجهودا كبيرا فى مسلسل "انحراف" وكانت نتائجه بالنجاح، مشيرة إلى أن كل مشهد من مشاهده كان صعبا ويحتاج إلى تركيز عال.

وأضافت: "الحمد لله من بداية أولى حلقات مسلسل انحراف والناس تشعر أن هناك عملا قويا يُقدم، وحرصنا على ظهوره في أفضل صورة للمشاهد".

يذكر أن مسلسل "انحراف" تم طرحه فى موسم رمضان ويشارك فى بطولته بجانب روجينا كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.