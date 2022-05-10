شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وعلى الحجار يقدمان واجب العزاء فى والد محسن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى والد الفنان محسن منصور الذى أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم الفنان هاني رمزي وعلى الحجار ووفاء عامر ولقاء سويدان، وأحمد سلامة ومحمد عبد الحافظ وحجاج عبد العظيم، وحسن أبو الروس وصبحى خليل وطارق علام.

َوتوافد منذ قليل على العزاء كل من الفنان أشرف زكي ومنير مكرم ومحمد عز ومحمد علي رزق، وسامح حسين واحمد التهامي ولقاء سويدان واسماعيل فرغلي.

فى سياق آخر، كشف الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، عن انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى الصوفى الرومانسى "حلاوة الحب"، على خشبة مسرح السلام، منذ أسبوعين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن عروض البيت الفنى للمسرح. جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حلاوة الحب" يجمع الدراما الاجتماعية الحياتية ممزوجة بأغانٍ وإنشاد صوفي، وتدور في أجواء المولد المبهجة، لتحقق المتعة بفن وسحر التصوف وتتفرد في تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب أحباءه، كما أنها رساله تدعو إلى الحب والخير والجمال والاقتداء بخلق الرسول الكريم. عرض "حلاوة الحب" بطولة الفنان حسام فياض، إنشاد أدهم السعيد، مصطفى منصور، ويشارك في العمل مجموعة من الوجوه الواعد من الشباب وهم: ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، اشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، اللحان، مصطفى منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية د.سالى أحمد، منفذ إضاءة محمد عبد الشافي، منفذ موسيقي أمينة الصاوي مخرح منفذ حسني الهواري، تأليف، وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.