شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح "لوحة باهتة" بتوقيع نادر عبد الله (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أنغام، اليوم الثلاثاء، أغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة وأن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.

وقدم عبد الله من قبل للنجمة أنغام أغنية "واحدة بتحبك"، ضمن أغانى ألبومها الغنائى "نفسى أحبك"، والتى طرحته نجمة الغناء أنغام عام 2008، ولم تكن هذه الأغنية التى تخطت العقد من عمرها هى الأولى، فبداية التعاون بين أنغام وعبد الله يعود لعام 2000 أى منذ 22 عاما، حيث كتب لها الشاعر المتميز أغنية "حبيتك ليه" ضمن أغانى ألبومها "ليه سيبتها" وبعد هذه الأغنية تكرر التعاون بينهما من خلال عدة أغانى نالت قدرا كبيرا من النجاح وهى "رجعنا فى كلامنا"، "أنا مخاصماك"، "قد ما تقدر"، "فاكراك"، "بغير"، "واحدة بتحبك".

وكانت آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.