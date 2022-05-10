شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل "يوتيرن" لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ”الخليج 365” بنجاح مسلسل "يوتيرن"، حيث استضافت أسرة العمل من خلال ندوة فنية أقامها قسم الفن بالجريدة، وحضرها معظم صناعه في مقدمتهم النجمة ريهام حجاج، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز والنجمة عبير صبرى، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وكان في استقبالهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتبة الصحفية دينا عبد العليم، نائب أول رئيس التحرير، والكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وسلم "القصاص"، درع المؤسسة لبطلة العمل كتكريم لها ولأسرة المسلسل على نجاحه خلال موسم دراما رمضان الماضى.

وتحدث صناع العمل عن كواليس المسلسل منذ بداية التحضير له، حيث أكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة أن المسلسل تم كتابته خصيصا لريهام حجاج، وأنه رآها في الشخصية، خاصة بعدما عرضت عليه تكرار التعاون معه.

وتحدث المخرج سامح عبد العزيز عن ترشيحه لأبطال المسلسل، وكيف أنه رأى كل ممثل في دوره بدءا من النجمة ريهام حجاج لأصغر ممثل بالعمل، موضحا أن هناك حملة ممنهجة ضد المسلسل ورغم ذلك حقق نجاحا كبيرا، وأكدت ريهام أن شخصية يارا الكردى من قلب الواقع، وأنها تعرف شخصيات عديدة تعرضت للظلم الذى تعرضت له شخصيتها بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "يوتيرن"، عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

































































































































