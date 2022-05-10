شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: أشعر بالفخر والامتنان لاستجابة الرئيس السيسي لرسالة فاتن أمل حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المنتج جمال العدل على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والتى تحدث من خلالها عن قانون الأحوال الشخصية، قائلا إنه لم يكن يتخيل أن الرئيس السيسي سيستجيب لرسالة مسلسل فاتن أمل حربي بهذه السرعة، مؤكدا أن الاستجابة أسرع مما كان يتخيل، وهذا دليل على أن الرئيس متابع جيد ويعرف مشاكلنا ويتدخل سريعا لصالح الأسرة والأطفال.

وأوضح جمال العدل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن ذلك الأمر لصالح الأب والأم والتي تعتبر الحلقة الأضعف والأطفال لأنهم الخلية التى ستبنى المجتمع فيما بعد.

وعبر جمال العدل عن مدى فخره وامتنانه واعتزازه باستجابة الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس أكد أكثر من مرة على أن الدراما يجب أن تخدم وتفيد المجتمع، وهو ما قدمه من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، حيث عبر من خلاله عن مشكلات تعاني منها الأسر المصرية، قائلا: "إن شاء الله نكمل على نفس الطريق".

وبث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، العديد من الرسائل المهمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وأثناء استضافة المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تناول الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد خلال أيام.

وتمثلت أبرز رسائل الرئيس السيسى فى توجيه المستشار عبد الله الباجا بضرورة العمل على صياغة مشروع قانون جديد للأحول الشخصية، متوازن يحقق العدالة للجميع، على أن يكون جاهزا خلال أيام، قائلا: "سنُحاسب أمام الله عن هذا الملف، قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر".