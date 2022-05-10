شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي وسامح حسين أبرز الحضور في عزاء والد محسن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى حاليا الفنان محسن منصور عزاء والده، من مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك بعد أن شيع جثمانه عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة.

َوتوافد على العزاء كل من الفنان أشرف زكي ومنير مكرم وصبحي خليل ومحمد عز ومحمد علي رزق وسامح حسين وأحمد التهامي ولقاء سويدان وإسماعيل فرغلي.

وكان كشف الفنان محسن منصور مدير عام فرقة المسرح الحديث عن انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى الصوفى الرومانسى "حلاوة الحب"، على خشبة مسرح السلام، منذ أسبوعين، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وذلك ضمن عروض البيت الفني للمسرح.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "حلاوة الحب" يجمع الدراما الاجتماعية الحياتية ممزوجه بأغاني وإنشاد صوفي، وتدور في أجواء المولد المبهجة، لتحقق المتعة بفن وسحر التصوف وتتفرد في تجليات العشق الإلهي التي تسكن قلوب احباؤه، كما أنها رساله تدعو إلى الحب والخير والجمال والاقتداء بخلق الرسول الكريم.

عرض "حلاوة الحب" بطولة الفنان حسام فياض إنشاد أدهم السعيد، مصطفي منصور، ويشارك في العمل مجموعة من الوجوه الواعد من الشباب وهم: ليلة نبيل، سارة فؤاد، آية ابو زيد، اشرف فؤاد، عادل سعيد، مصطفى شعراوى، خالد نبيل، زكريا، فارس قناوي، ديكور هبة عبد الحميد، اللحان، مصطفى منصور، توزيع محمد الكاشف، دراما حركية دكتورة سالى احمد، منفذ إضاءة محمد عبد الشافي، منفذ موسيقي أمينة الصاوي مخرح منفذ حسني الهواري، تأليف، وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.



عزاء والد محسن منصور



عزاء والد محسن منصور