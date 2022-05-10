حمادة هلال.. “أردت تقديم فكرة مسلسل المداح منذ 6 سنوات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري حمادة هلال، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “المداح” في جزئه الثاني بعد عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

وقال حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر، إنه شعر بخوف شديد قبل أن يخوض تجربة مسلسل “المداح” خاصة أن تركيزه الأكبر هو على الغناء وليس التمثيل، لذلك كانت لديه حسابات مختلفة تمامًا عن حسابات الممثل في العادة.

وأشار حماده هلال أنه أراد تنفيذ فكرة مسلسل “المداح” منذ 6 سنوات، لأنه يفضل تقديم الأعمال المختلفة والمليئة بالأفكار غير التقليدية، مضيفاً: “بحب أعمل حاجات بره الصندوق” .

واستطرد مؤكدًا أن فكرة مسلسل “المداح” روادته بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “ولي العهد” الذي قدمه في العام 2015 والأصداء الإيجابية التي حصدها حينها لاختلاف الحبكة الدرامية التي دارت أحداثه حولها، بظل وجود الكثير من الأعمال التي ارتكزت على الغموض والتشويق.

وتابع “أنه لم يكترث للمخاوف الحقيقية التي سيشعر بها بعد تقديم فكرة “المداح”، خاصة أن المسلسل يتطرق إلى العالم الآخر، قائلاً: “حذروني ولكن قلت لهم، الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين”.

يذكر أن مسلسل “المداح 2: أسطورة الوادي” من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، هلا السعيد، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحاً كبيراً عند عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، محسن منصور وعمرو رمزي.