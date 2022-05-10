شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق " أيام السينما التونسية" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنظم جمعية أصدقاء السينما بتطوان ومؤسسة مهرجان تطوان السينمائي "أيام السينما التونسية بتطوان" أيام 12-13-14 مايو 2022، حيث تعرض مجموعة من الأفلام التونسية.

يفتتح مهرجان "أيام السينمائية التونسية " مساء يوم الخميس 12 مايو، ابتداء من الساعة السابعة مساء، بالمركز الثقافي بتطوان (دار الثقافة)، بعرض فيلمين "آية" للمخرجة مفيدة فضيلة، الذي يروي قصة طفلة صغيرة تعيش في وسط سلفي بين والد متشدد وأم تعيش على وقع تمزق داخلي بسبب انخراط زوجها في هذا التيار، وترغب ببراءة الطفولة في رؤية الله، إضافة إلى فيلم "على حلة عيني" للمخرجة ليلى بوزيد والذي تدور أحداثه في إطار درامي متناولا الأوضاع في تونس قبيل اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011، من خلال قصة "فرح" التي تريد عائلتها أن تدرس الطب، ولكنها تنقطع عن الدراسة وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

ويوم الجمعة 13 مايو في الساعة الرابعة عصرا، يتم عرض فيلم "ع السكة" " للمخرجة أريج السحيري ومساء نفس اليوم في الساعة السابعة، يتم عرض فيلم "صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي، يحكي قصة عالية، مراهقة تعيش في أسرة ممتدة كثيرة الأفراد يسكنون ويأكلون ويرقصون معا ولكن في لحظة فرز مفصلية، لحظة التقاط صورة جماعية، يتضح أن هناك فوارق، فنصف سكان البيت خارج الكادر، كل ذلك في مملكة تونس منتصف القرن العشرين ويعتبر فيلم صمت القصور من أبرز الروائع التونسية المعروضة في هذا البرنامج.

وفي اليوم الأخير على الساعة الرابعة عصرا، سيكون لجمهور السينما موعد مع فيلم "زهرة حلب"، تأليف وإخراج رضا الباهي وبطولة هند صبري.

ويطرح الفيلم موضوع تسفير الشباب من أجل الجهاد في سوريا، وذلك من خلال قصة أم تونسية تدعى "سلمى" (هند صبري) التي تعمل ممرضة، تزوجت صغيرة السن وتعيش مع ابنها الشاب "مراد" (باديس الباهي) الذي أصبح متطرفا بعد دوامة نفسية عاشها وقرر السفر لسوريا وفي الساعة السابعة مساء، سيتم عرض فيلم "مجنون فرح"، وهو من إخراج ليلى بوزيد.

ويروي قصة شاب يدعى "أحمد"، فرنسي من أصول جزائرية، كبر فـي إحدى ضواحي باريس. يتعرف على فرح في جامعة السوربون، وهـي شـابة تونسية متحررة قدمت حديثـا إلى باريـس.

ويشمل البرنامج أيضا عرضا سينمائيا لفائدة نزلاء السجن المحلي لتطوان، حيث سيتم عرض فيلم "زهرة حلب" صباح يوم السبت المقبل.



أيام السينما التونسية بتطوان



أيام السينما التونسية بتطوان



أيام السينما التونسية بتطوان



أيام السينما التونسية بتطوان