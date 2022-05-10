شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور أول مشاهد مسلسل "الشادر" مطلع يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة ياسمين صبرى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "الشادر" المكون من 15 حلقة، مطلع شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير، وذلك بعد التعاقد بشكل رسمي مع النجم أشرف عبد الباقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وتعود ياسمين إلى الدراما بمسلسل "الشادر" بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

وفى سياق آخر تستكمل ياسمين تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى السينما، ووقع الاختيار على السيناربست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.



ياسمين صبرى مع اسرة الشادر