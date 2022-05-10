شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" يشارك بمهرجان "سيبتيميوس" السينمائى فى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان سيبتيميوس في أمستردام بهولندا عرض أبرز الأفلام العالمية والذي يقام في 7 يونيو المقبل، حيث يشارك فيلم الرحلة السعودي والذي ينافس علي جائزة أفضل فيلم تجريبي لكونه أول فيلم رسوم متحركة سعودي.

يجسد فيلم الرحلة بقيادة المخرج الياباني الشهير كوبون شيزونو، الإرث التاريخي العربي، حيث استوحيت الفكرة من تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وشهد المسرح السينمائي الصيني في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية عرض فيلم "الرحلة" أول فيلم سعودي وعربي يعرض في هذا المسرح العريق.

يحكي فيلم "الرحلة"، الذي أخرجه شيزونو كوبون، قصة ملحمية خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط لخلق تصور خيالي تاريخي للأجيال القادمة، وسبق وعرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في اليابان وحظي بردود فعل وأصداء إيجابية من النقاد والجمهور ووسائل الإعلام.

ويأتي عرض فيلم الرحلة في المسرح الصيني بهوليود بحضور وسائل الإعلام والنقاد في مجال صناعة الأفلام تتويجاً لهذه الجهود والتقدير العالمي للإنتاج السينمائي السعودي متمثلاً في فيلم الرحلة."

أخرج الفيلم شيزونو كوبون ومن أعماله الشهيرة "جودزيلا" و " المحقق كونان"، والسيناريو من تأليف أتسوشي توميوكا ومن أعماله "بوكيمون" و" ذيل الجنية" وتصميم الشخصيات كان بواسطة تاتسورو ايواموتو ومن أعماله " فينيكس رايت: إيس أتورني" والتأليف الموسيقي من قبل كاورو وادا ومن أعماله ("إينوياشا" ، "د. جراي مان").



فيلم الرحلة



فيلم الرحلة



فيلم الرحلة



فيلم الرحلة



فيلم الرحلة