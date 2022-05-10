شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام محمد على من مكتبة الإسكندرية: تصوير "الطريق إلى إيلات" استغرق عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 52 عامًا على ذكرى العملية الثالثة لهجوم الضفادع البشرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وذلك بحضور أبطال العملية الحقيقيين، الربان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب، والقبطان محمود سعد بطل عملية الحفار.

وتحدثت المخرجة إنعام محمد علي عن تخوفها من إخراج الفيلم في البداية، حيث رأت أنها مغامرة ومسئولية كبيرة، حتى أقنعها المنتج ممدوح الليثي الذي كان لديه ثقة كبيرة في قدراتها، لافتة إلى أن تصوير الفيلم استغرق عامين تقريبًا، وتم تصويره على أربع مراحل في الإسكندرية وشرم الشيخ والقاهرة والأردن.

وقالت إن نجاح الفيلم يعود إلى كل فريق العمل، مؤكدة أن الجمهور مازال يشاهده حتى الآن، وأن الفيلم له تأثير كبير على المشاهدين من كل الأعمار سواء النشء أو الشباب أو كبار السن.

ومن جانبه، قال الربان عمر عز الدين، إن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع أبطال العملية الحقيقيين مع أبطال وصناع الفيلم، حيث كان اللقاء الأول عام ١٩٩٣، وتحدث عن كواليس اللقاءات مع صناع الفيلم المنتج ممدوح الليثي والمخرجة إنعام محمد علي، الذين اعتبروا هذا الفيلم عملًا قوميًا.

وأكد الربان عمر عز الدين على أهمية دور السينما وفيلم "الطريق إلى إيلات" تحديدًا في زيادة الوعي لدى الجماهير، وتحدث عن حجم التأثير الذي أحدثه على الجمهور المصرى والعربى.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم "اختراق"، وفيلم عن فيلم "إيلات" إعداد الفنان ناصر سيف، وتضمنت الاحتفالية كلمات للأبطال عن تلك الذكرى الغالية، وكذلك ذكريات نجوم الفيلم وقت صناعته.

وشارك في الاحتفالية أيضًا صناع وأبطال فيلم "الطريق الى إيلات" الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة، ومنهم مخرجة العمل إنعام محمد علي، ومدير التصوير سعيد شيمي، والنجوم الكبار الدكتور هانى كمال، محمد عبد الجواد، علاء مرسي، ناصر سيف، وماجدة موريس حرم السيناريست الراحل فايز غالى، كما شاركت الفنانة مادلين طبر بكلمة مع الحضور من خلال مكالمة هاتفية.