دنيا سمير غانم تستذكر والدتها الراحلة برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز برسالة مؤثرة.

وعبر خاصية الستوري في حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وجهت دنيا سمير غانم رسالة إلى والدتها، وأرفقت معها صورتها، قائلة: “قلبي وروحي.. ربنا يرحمك يا رب”.

الجدير بالذكر أن الفنانة القديرة الراحلة دلال عبدالعزيز، كانت قد فارقت الحياة في يوم السبت الموافق 7 من أغسطس بالعام 2021، عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، عقب صراع مع الكورونا امتد لشهور قليلة.

يأتي هذا فيما تنتظر النجمة دنيا سمير غانم، عرض أحدث أعمالها الدرامية، مسلسل “عالم موازي” والذي تأجل عرضه من موسم دراما رمضان 2022 إلى وقت لاحق، ويشاركها في بطولته الفنانون عمرو وهبة ومحمد أوتاكا وشيماء سيف.