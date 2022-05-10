كل ما تريدون معرفته عن شخصية خالد الصاوي في مسلسل “الثمانية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم خالد الصاوي عن دوره في مسلسله المنتظر “الثمانية” المقرر عرضه على منصة “شاهد” قريباً.

ونشر خالد الصاوي، صورة لشخصيته في العمل، وعلّق قائلًا: “ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد أغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ أنه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، أسرع من أي خصم وأشد تنکیلًا، اجتماعي جدًا ظاهريًا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته، التي صنعها للدفاع، ثم صارت سجنًا معقولا له ولذكرياته المرة، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الآدمية”.

مسلسل “الثمانية” يحمل طابعاً من الأكشن والتشويق، لكشف غموض العدو الخطر، وصعوبة الوصول والانتقام منهم، وهو من بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد علاء، فراس سعيد ونخبة من النجوم العرب، وتم الاستعانة بفريق أجنبي لتنفيذ مشاهد الأكشن المختلفة بالمسلسل.

يذكر أن خالد الصاوي شارك في مسلسل “الاختيار 3 ـ القرار”، الذي نافس به في الماراثون الرمضاني الماضي 2022، وتعاون فيه مع الفنان كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، صبري فواز، أحمد بدير، هيدي كرم، عصام السقا، وآخرون.