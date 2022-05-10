شيماء سيف كادت تقتل يسرا في كواليس “أحلام سعيدة”.. هذا ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق المخرج عمرو عرفة على مشهد النهاية لمسلسل “أحلام سعيدة”، الذي قفزت فيه الفنانة شيماء سيف على الفنانات يسرا وغادة عادل ومي كساب، قائلاً: “غادة اتفرمت، ويسرا كانت بتضحك من قلبها، ومي احتاست.. دا يسرا كانت حتموت وشيماء حتقتلها”.

وأعاد مخرج العمل مشاركة المشهد عبر حسابه على “تويتر”، وقد علق عليه عدد من المتابعين بكوميكس، وأبدوا مشاركتهم يسرا الضحك في هذا المشهد.

وكانت الفنانة يسرا قد عبرت، في تصريحات صحافية، عن إعجابها بأداء الفنانة شيماء سيف، التي شاركت معها في مسلسل “أحلام سعيدة”، الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

ووصفت يسرا شيماء سيف بأنها قادرة على إضحاك الكراسي حتى، وأنها فنانة كوميدية غير طبيعية.

وأضافت: “في مشاهد أبقى عايزة اضحك والمفروض إني مبضحكش، وخلاني المخرج أعيد المشاهد أكتر من مرة، لأن باين عليا إن أنا بضحك، اروح مخبية وشي مثلاً عندها بس باين إني واقعة من الضحك”.

ووجهت يسرا رسالة لأسرة العمل بعد الانتهاء من تصوير وعرض المسلسل، فقالت: “فرحتي وسعادتي بالمسلسل لا توصف، كل تفصيلة به وكل شخص شارك فيه، له مكانة خاصة في قلبي. المكان كان مليئاً بروح حلوة وطاقة إيجابية لا يمكن وصفها، شكراً لكل أحبابي الذين شاركوني النجاح العظيم، شكراً لكل شخص كان يعمل معنا أمام وخلف الكاميرات.. بحبكم من كل قلبي وكل سنة ونحن دائماً متجمعين على خير”.

بدورها، عبرت الفنانة مي كساب عن رأيها بالفنانة يسرا، بعد مشاركتها بطولة مسلسل “أحلام سعيدة”، فقالت: “يسرا فنانة كبيرة وذكية، وبتحب الخير لكل من حولها”. وأضافت مي: “مدام يسرا أولاً هي نجمة وأستاذة كبيرة، واللي هي وصلتله ده مش من فراغ.. ده من اجتهاد وقلب أبيض.. ومتعاونة وطيبة وبتحب الخير لكل اللي حواليها، وكونها فنانة كبيرة تجد لديها كافة مستويات الطيبة والكرم والاحتواء والحنية، وهي ذكية وواثقة في نفسها وقدراتها، وكل الكلام قليل عليها”.

وتدور أحداث مسلسل “أحلام سعيدة” حول ثلاث صديقات، يتعرضن لمواقف صعبة طوال حلقات المسلسل، ولكل منهن شخصية مختلفة، والمسلسل يميل إلى الطابع الكوميدي، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، وبطولة: يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، وعماد رشاد.