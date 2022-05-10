منذر رياحنة يعلق على فوز فيلم “الحارة” بجائزة مهرجان “مالمو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان الأردني، منذر رياحنة، إن مشاركة فيلم “الحارة” في مهرجان مالمو للسينما العربية، أمر في غاية الأهمية، وأنه يعتبر الفيلم واحداً من أولاده، لأنه العمل الأول له في المهرجانات العالمية.

وفاز الفيلم بجائزة “الجمهور” التي تسلمها رياحنة نيابة عن أسرة الفيلم، كما نال الفيلم تنويهاً خاصاً من لجنة التحكيم، وأكد رياحنة سعادته بانتشار الفيلم على مستوى المهرجانات، لأنه ينقل صورة حقيقية وواقعاً، متمنياً أن يرى العالم كله الفيلم، ومضيفاً أن السينما الأردنية في تطور كبير.

وكان فيلم “الحارة” قد عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي، وأقيم عرضه في ساحة بياتزا غراندي، أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، حيث سجل أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان، وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

وتدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق العاصمة الأردنية عمان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

وشارك في بطولة فيلم “الحارة” عدد من الفنانين إلى جانب رياحنة، منهم: عماد عمي، بركة رحماني، نادرة عمران، ميساء عبدالهادي، ونديم ريماوي، والعمل من تأليف وإخراج باسل غندور.

وكان مشروع فيلم “الحارة” قد فاز سابقاً بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises، ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك، وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما تلقى الفيلم دعماً من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية).

وخلال مرحلة التطوير، نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، وورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

على صعيد آخر، ينتظر رياحنة عرض أحدث أعماله الفنية، وهما مسلسلا “الثمانية” و”ولهان”، ويشارك إلى جانب رياحنة في مسلسل “الثمانية” آسر ياسين، خالد الصاوي، وفنانون من السعودية والبحرين والمغرب، وهو من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت.

فيما يلعب رياحنة في أحداث مسلسل “ولهان” من إخراج بلال العربي، شخصية تدعى “ولهان”، وهو رجل عجوز يقوم بنصح المحبوسين داخل القصر القديم الملعون، للخروج من الدائرة المغلقة، وفي النهاية يكتشفون أنه هو الشيطان “ولهان”.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً: محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، وبسنت النبراوي.