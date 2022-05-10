محمد صلاح يتعرض لهجوم لاذع.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شن المخرج والمنتج المصري، مجدي الهواري، هجوماً حاداً على اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، بسبب تأخره في حسم قراره حول تجديد عقده مع نادي ليفربول، أو قبول أي من العروض المقدمة إليه من قبل فرق كرة القدم الأخرى الشهيرة.

وعبر حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب مجدي الهواري كلمات تحت عنوان “أنت في خطر”، موجهاً رسالة قاسية لمحمد صلاح، تحذره من أن الجمهور الذي أحبه وصنع من أجله الأغاني التي تحمل اسمه، إذا قلب الطاولة عليه فسيتغير الوضع، وقد يخسر لقب الهداف.

وتضمنت رسالة الهواري لمحمد صلاح: “أنت في خطر، لو الجمهور اللي عملك أغاني باسمك قلب الطاولة عليك هيرموك بالبيض.. هيروح منك كل حاجة دوري وأبطال أوروبا.. حتى لقب الهداف”.

وتابع: “أنت حولت الدوري الإنجليزي إلى بورصة مش كورة! وده في صالح المنافسين. احسم وخذ قرارك وبلاش هيصة كتير كده! مفيش حد من أساطير الكورة في العالم فضل كل ده هري في المفاوضات علشان ياخد قرار! امشي/ اقعد اعمل اللي أنت شايفه. بس خد قرار، بلاش تحول تاريخك إلى صفقة ممكن تكسب وممكن تخسر، بلاش اللي حواليك يخلوك محدث نعمة، لو أنت نجم عالمي، احنا بنشجع كورة عالمية قبل ما أنت تتولد”.

جدير بالذكر أن المخرج مجدي الهواري شارك في موسم رمضان 2022، من خلال مسلسل “دايماً عامر”، الذي شاركت في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بجوار مصطفى شعبان، منهم: لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، وشريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح.