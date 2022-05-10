ليونيل ميسي سفيرًا للسياحة السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت المملكة العربية السعودية نجم كرة القدم العالمي، الحائز لقب أفضل لاعب في العالم (ليونيل ميسي) سفيراً للسياحة السعودية.

وحطت طائرة قائد منتخب الأرجنتين في الأراضي السعودية ليل أمس الإثنين، حسبما أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال تغريدة رحب فيها بقدوم النجم الأرجنتيني، مسمياً إياه سفيراً للسياحة السعودية.

وحسب تغريدة الخطيب، فإن قائد برشلونة السابق ونجم نادي باريس سان جيرمان الحالي، قادم لاستكشاف كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق، مؤكداً أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة للنجم ذي الشعبية الهائلة حول العالم.

وبينت الصور التي نشرها الوزير السعودي مرافقة عدد من أصدقاء ميسي له في هذه الزيارة، فيما تم استقباله ببعض الرقصات السعودية الشعبية، التي قدمها شبان يرتدون أزياءً شعبية وتراثية، وفور إعلان وصوله أطلق السعوديون وسم #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية.

تعد هذه الزيارة هي الرابعة التي يقوم بها ليو إلى السعودية، إذ سبق أن شارك عام 2011 بمباراة ودية جمعت منتخبي السعودية والأرجنتين، وأقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وشارك بعدها في مباراة احتضنها ذات الملعب بين منتخبي البرازيل والأرجنتين.

وعاد في عام 2020 مع فريقه السابق برشلونة الذي واجه نادي أتلتيكو مدريد في ذلك الوقت، ضمن بطولة كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقبل أسابيع قليلة، توج النجم الأرجنتيني بطلاً للدوري الفرنسي رفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان، كما توج هذا العام للمرة السابعة بلقب أفضل لاعب في العالم ليسجل رقماً قياسياً يصعب كسره قبل مرور أعوام طويلة، وقد لا يصله أي من اللاعبين بعده.

وفي وقت سابق، أكد قائد منتخب الأرجنتين أنه لن يعتزل بعد مونديال قطر 2022، مبيناً أنه سيوضح “أموراً كثيرة” بعد نهائيات كأس العالم 2022.

وقضى ميسي البالغ من العمر 34 عاماً معظم حياته كلاعب كرة قدم في نادي برشلونة الإسباني الذي احتضنه منذ الصغر، واستطاع النجم الأرجنتيني أن يكون الأسطورة الأوحد بتاريخ النادي، بعدما قاده للفوز بـ34 لقباً متنوعاً بين المحلي والأوروبي والعالمي.