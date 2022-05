شكرا لقرائتكم خبر عن مايسي ويليامز تنضم لدراما The New Look .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير اجنبية، عن انضمام النجمة العالمية مايسي ويليامز، صاحبة شخصية آريا ستارك الشهيرة في سلسلة Game of Thrones، إلى طاقم عمل المسلسل الدرامي الجديد The New Look الذي سيعرض عبر منصة Apple الشهيرة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن ويليامز، انضمت لكل من بن مندلسون وجولييت بينوش لقيادة المسلسل المنتظر عرضه في العام المقبل، والذي سيسرد تفاصيل وكواليس الاحتلال النازي لمدينة باريس في الحرب العالمية الثانية، وكواليس صناعة الموضة وصعود Coco Chanel، للساحة وكريستيان ديور بعلامتهما التجارية.

مايسي ويليامز ومن المقرر ان تلعب ويليامز دور كاثرين ديور، أخت كريستيان الصغرى والحائزة على وسام الشرف من أجل الشجاعة في قضية الحرية. اشتهر ويليامز بلعبه دور آريا ستارك في مسلسل Game of Thrones على شبكة HBO، لعبت دور البطولة في جميع المواسم الثمانية من المسلسل، وحصلت على ترشيحين لجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة في دراما في صراع العروش، وستظهر بعد ذلك في سلسلة FX المحدودة "Pistol”، والتي تحكي القصة الحقيقية لفرقة البانك الشهيرة The Sex Pistols.

مايسي ويليامز فى احدث ظهور

