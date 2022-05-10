قانون السلمون.. اليكم أغرب القوانين البريطانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - مايو - 2022 6:52 مساءً

لكل دولة قوانينها المختلفة، ولكن هناك بعض القوانين التي قد ينظر لها البعض بأنها قوانين غريبة أو غير مهمة، ويعد قانون السلمون من أغرب القوانين التي تم سنها في المملكة المتحدة وتحديدا في يوم ٧ نوفمبر عام ١٩٨٦.

وبدأت القصة عندما لاحظت المملكة المتحدة بأن هناك بعض الصيادين يتعاملون مع سمك السلمون بطريقة مشبوهة على حد ما جاء في نص المادة رقم ٣٢، وكان القانون بعنوان “كيفية التعامل مع السلمون في الظروف المشبوهة”.

ومن هنا أصبح صيد سمك السلمون دون ترخيص في إنجلترا وويلز أو إسكتلندا جريمة يحاسب عليها، وذلك لأي شخص يتلقى أو يتخلص من أي سمك سلمون في ظروف يعتقد بشكل معقول أن السلمون قد تم صيده بشكل غير قانوني.

ويهدف هذا البند في الأساس إلى الحد من الصيد الجائر لسمك السلمون، أو التخلص منه بطريقة غير مناسبة.

ويحتوي هذا القانون على ٩٦ فقرة، تتناول مجموعة واسعة من الأمور التفصيلية المتعلقة بمصايد السلمون، وتشمل المسائل المغطاة، وذلك عن طريق تعريف وتسجيل “مصايد السلمون”، والتنظيم القانوني للمواسم القريبة لمثل هذه المصايد، وتشكيل وإدارة مجالس مصايد السلمون.

تنظيم الطرق المسموح بها لصيد سمك السلمون “على وجه التحديد، إعطاء وزير الخارجية سلطة تحديد المقصود من مختلف أشكال الصيد بالشباك”، بالإضافة إلى كيفية بيع التجار لسمك السلمون.