أبرزهم دي يونغ.. “مذبحة” تشافي في برشلونة تهدد 9 لاعبين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

في إطار خطة تجديد الفريق بلاعبين جدد، بات نادي برشلونة الإسباني على أعتاب التخلي عن 9 لاعبين دفعة واحدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وفشل برشلونة في الحصول على أي ألقاب خلال الموسم الحالي، بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا من ربع النهائي، بالإضافة إلى الحصول على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن برشلونة سيفتح الباب أمام رحيل 9 لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، يتقدمهم لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

وحدد برشلونة مبلغ 58 مليون جنيه إسترليني كسعر لبيع اللاعب المطلوب بشدة من قطبي مدينة مانشستر، في ظل غضبه من استبداله بشكل دائم من قبل مدربه الإسباني تشافي هرنانديز خلال الموسم الحالي.

القائمة تضم أيضا المهاجم الهولندي ممفيس ديباي، الذي ترغب عدة أندية في ضمه، من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي ونابولي الإيطالي، خاصة بعد تقلص فرص مشاركته عقب التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

بالإضافة إلى ذلك، سيتخلى برشلونة عن المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي وكليمنت لينجليه، بالإضافة إلى الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست.

برشلونة سيتخلى أيضا عن مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت، ولاعب وسطه الإسباني ريكي بويج، مع الظهير الأيمن أوسكار مينجيزا والحارس البرازيلي نيتو.

على الجانب الآخر، قد يحصل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والظهير البرازيلي داني ألفيس على عقود جديدة مع قرب انتهاء عقديهما في كامب نو بنهاية الموسم الحالي.

في المقابل، لا يزال موقف الثنائي المعار لوك دي يونج وأداما تراوري معلقا، حيث لم تتضح الرؤية بالنسبة إليهما، وهل سيعودا لفريقيهما بنهاية الموسم أم سيجددا الارتباط مع برشلونة لفترة أخرى.

يذكر أن برشلونة في المقابل يرتبط اسمه بشراء مجموعة من اللاعبين، أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي ومارك روكا من بايرن ميونخ، بالإضافة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.