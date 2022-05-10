36 فريق و100 مباراة إضافية.. تفاصيل النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:09 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة القرارات التي سيتخذها مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.

وتجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، في الاجتماع الأخير قبل يوم من المؤتمر العادي رقم 46 لـ”اليويفا” وهو الاجتماع السنوي للاتحاد الأوروبي.

وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لليويفا، اختيار مستضيف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023، والموافقة على إجراء تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة أوروبا للمنتخبات تحت عامي 17 و19 المقرر إقامتهما في موسم 2022-2023.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر في وقت سابق إجراء مجموعة تعديلات على مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انطلقت بشكلها الحالي منذ موسم 1992-1993، لتتحول إلى أهم بطولة للأندية في العالم منذ ذلك الحين.

وتشمل تعديلات دوري أبطال أوروبا التي سيناقشها “يويفا”، الثلاثاء، زيادة عدد الفرق المشاركة في المسابقة إلى 36 بدلاً من 32، على أن يتم استبدال دور المجموعات بمجموعة واحدة تضم جميع الفرق، ويلعب كل فريق ضد 10 فرق مختلفة.

ومن بين المقترحات التي سيناقشها اليويفا أيضاً منح الدولة الخامسة في أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا مقعداً إضافيا في دوري الأبطال.

وفي دور الـ16 سيتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى بشكل مباشر، بينما ستعلب الفرق أصحاب المراكز من التاسع للسادس عشر ضد الفرق أصحاب المراكز من السابع عشر للرابع والعشرين، مع منح أفضلية لعب مباراة الإياب على ملعب الفرق من التاسع للسادس عشر.

الفرق من الـ24 للـ36 ستُقصى من دوري أبطال أوروبا ولن تتحول للدوري الأوروبي “يوربا ليج”، بينما من ثمن النهائي للنهائي سيبقى الوضع على ما هو عليه.

وتأتي هذه التعديلات لمواجهة مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أطلقه الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي العام الماضي، وتبعتهم فيه 9 فرق من فرق الصفوة الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، قبل تراجعها لاحقاً خوفاً من توقيع عقوبات عليها من اليويفا.

ويؤمن اليويفا أن تغيير شكل البطولة الأوروبية لنظام الدورة بداية من نصف النهائي وإقامتها في ملعب محايد سيدر المزيد من أرباح البث التلفزيوني والإعلانات التجارية مما يعني جني المزيد من الأموال.

الفرق الـ4 الإضافية

ستمنح مقاعد الفرق الـ4 التي ستضاف لدوري أبطال أوروبا إلى 4 مرشحين، المقعد الأول للفريق الذي يحتل المركز الثالث في الدولة الخامسة في تصنيف اليويفا، أي في الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.

أما المقعد الثاني فسيحصل عليه بطل الدوري المحلي صاحب أعلى تصنيف، ولكنه ليس من ضمن الفرق المتأهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا، أي من بلدان اسكتلندا ورومانيا وأذربيجان.

أما المقعدان الثالث والرابع فسيذهبان للفرق التي لديها أفضل تصنيف في أوروبا ولكنها فشلت في التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر، مثل مانشستر يونايتد الذي لا يتيح له النظام الحالي المشاركة في المسابقة بسبب فشله في التواجد بين الـ4 الأوائل، لكن تصنيفه بحسب نتائجه السابقة يتيح له فرصة المشاركة.

ويأتي هذا البند تحديداً ليحمل وجه التشابه بين تعديلات اليويفا ونظام دوري السوبر الأوروبي الذي قيل إنه سيضمن مشاركة 12 فريقاً بشكل دائم في البطولة، وهو ما لاقى اعتراضاً وقتها من قبل الاتحاد الأوروبي.