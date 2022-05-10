كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - حسم الفنان السوري ” معتصم النهار ” الجدل المثار في الفترة الأخيرة بعد تداول أخبار على السوشيال ميديا تفيد بمنعه من رؤية إبنته الصغيرة ” ساندرا ” بعد انفصاله عن زوجته ” لين برنجكجي ” .
ورد معتصم النهار على ذلك بنشره لصور تجمعه بإبنته ساندرا خلال قضائه لأجازته معها عبر حسابه على تطبيق الصور والفديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
وظهر معتصم النهار في إحدى الصور من داخل السيارة وإبنته تجلس بالمقعد الجانبي له والتي لم يظهر وجهها بها وكتب في تعليقه عليها : ” حبيبتي ” .
وفي صورة أخرى ظهرا وهما يلعبان بأحد الأماكن وعلق عليها قائلا : ” أمضيت أجازة ممتعة مع إبنتي ” .
ويعد ظهور ساندرا مع والدها الفنان معتصم النهار في هذه الصور هو الأول لها بعد إعلان انفصاله عن والدتها ” لين برنجكجي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يحسم الجدل حول منعه من رؤية إبنته بعد طلاقه من لين برنجكجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.