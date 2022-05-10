معتصم النهار يحسم الجدل حول منعه من رؤية إبنته بعد طلاقه من لين برنجكجي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - حسم الفنان السوري ” معتصم النهار ” الجدل المثار في الفترة الأخيرة بعد تداول أخبار على السوشيال ميديا تفيد بمنعه من رؤية إبنته الصغيرة ” ساندرا ” بعد انفصاله عن زوجته ” لين برنجكجي ” .

ورد معتصم النهار على ذلك بنشره لصور تجمعه بإبنته ساندرا خلال قضائه لأجازته معها عبر حسابه على تطبيق الصور والفديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

وظهر معتصم النهار في إحدى الصور من داخل السيارة وإبنته تجلس بالمقعد الجانبي له والتي لم يظهر وجهها بها وكتب في تعليقه عليها : ” حبيبتي ” .

وفي صورة أخرى ظهرا وهما يلعبان بأحد الأماكن وعلق عليها قائلا : ” أمضيت أجازة ممتعة مع إبنتي ” .

ويعد ظهور ساندرا مع والدها الفنان معتصم النهار في هذه الصور هو الأول لها بعد إعلان انفصاله عن والدتها ” لين برنجكجي ” .