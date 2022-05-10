فنانة شهيرة .. جدة نور خالد النبوي عن دخول حفيدها الفن : ” مكنتش عايزاه يمثل “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - تحدثت الفنانة ” عواطف حلمي ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج (نص الحدوتة) المذاع عبر قناة cbc عن دخول حفيدها من إبنتها الممثل الشاب ” نور النبوي ” نجل الفنان ” خالد النبوي ” لمجال التمثيل ورأيها حول ذلك .

فأشارت عواطف حلمي إلى انها كانت لا ترغب في دخول حفيدها نور النبوي هذا المجال نظرا لصعوبته وللمجهود الذي على الفنان أن يبذله ويقوم به لكي يحقق النجاح ويصل إلى مكانة كبيرة لدى الجمهور .

فقالت : ” والله ما كنت عاوزاه يدخل التمثيل لأن السكة دي صعبة الناس بتفتكر أنها سهلة وبتجيب فلوس .. لازم الفنان ينحت في الصخر عشان يطلع، بس هو نصيبه كده .. فالحمد لله وهو عسل الله أكبر عليه ربنا يبعد عنه العين ” .

وأضافت أن نور النبوي يمتلك موهبة كبيرة ويحب التمثيل وهو ما سيؤهله للنجاح .. كما أشادت الفنانة عواطف حلمي بدور حفيدها ومشاركته في مسلسل (راجعين يا هوى) الذي عرض بالموسم الرمضاني 2022 ونجاحه به .

يذكر أن مسلسل راجعين يا هوى من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ .

بالإضافة إلى آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام .. وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة .