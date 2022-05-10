سعد لمجرد يكشف كواليس ديو “من أول دقيقة” مع إليسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل النجم المغربي سعد لمجرد، ضيفاً على برنامج MBC trending، المذاع على قنوات mbc، حيث كشف عن كواليس التعاون بينه وبين النجمة اللبنانية إليسا في أغنية “من أوّل دقيقة” التي أصدراها مؤخرًا على طريقة الديو.

وقال سعد: “أنا أحب أغاني إليسا مثل كل الناس، وسبق لنا التواصل عبر الهاتف عام 2016، وبعدها التقينا في باريس ولم يستغرق الأمر أكثر من 15 دقيقة ليشعر كلانا بالحب المتبادل والتقدير، وقررنا تقديم أغنية معاً”.

وأضاف: “فكرة الأغنية من اختيارنا معاً، وهي عبقرية في اختياراتها وكل أغنية لها “هيت”، وجاءت بعد ذلك مرحلة إضافتي لمستي للأغنية”.

يذكر أن أغنية “من أول دقيقة” من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب.