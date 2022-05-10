إيمي سمير غانم خسرت الكثير من وزنها.. إطلالة جديدة بالعباءة والحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بظهورها بالحجاب والعباءة عبر حسابها في “انستغرام”، وذلك في أحدث ظهور لها بعد فترة اختفاء طويلة، خاصة بعد حديثها في رمضان الماضي عن تأثرها الشديد بسبب رحيل والديها.

وبدت إيمي في ظهورها الأخير بوزن منخفض وملحوظ، حيث سرقت الأنظار على مواقع التواصل، وذلك بعدما شَاركت الجمهور عدة صور جديدة لها بالعباءة والحجاب، ولاقت صورها تفاعلاً كبيراً من المتابعين بسبب ظهورها الجديد بعد فترة اختفاء، وبعد فترة من القلق على حالتها النفسية، وكذلك بسبب ظهورها بالحجاب مجدداً بعد وفاة والديها، حيث ظهرت به في أكثر من مناسبة، وهو الأمر الذي حاز على اهتمام الجمهور.

وكانت إيمي سمير غانم قد عبرت في رمضان الماضي عن افتقادها الشديد لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشرت صورة لهما، وكشفت عن حاجتها الشديدة لوجودهما بالقرب منها كما وَجّهت إليهما رسالة مؤلمة، وذلك بعدما استعادت مع الجمهور ذكرياتها معهما في رمضان، ونشرت عِدّة مَقاطع فيديو من أعمال والدها الراحل سمير غانم في مواسم رمضان، وكذلك أعمالاً لوالدتها دلال عبد العزيز، وقالت إن شهر رمضان ينقصه ضحكة والديها به.