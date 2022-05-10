أحمد حلمي.. “لم أتوقع نجاح واحد تاني وقصة الفيلم تشبه حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الفنان المصري أحمد حلمي، إنه لم يتوقع نجاح فيلمه الجديد “واحد تاني” الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2022 وحقق أكثر من 30 مليون جنيه في أول أسبوع عرض، ودافع عن فكرة الفيلم مؤكدًا أن القصة تشبه حياته الشخصية، لأنه مر بتجربة فقدان الشغف.

وقال أحمد حلمي في مداخلة هاتفية لراديو “إنرجي ٩٢.١”، مع وائل منصور ومنة عامر، “كنت أنتظر رقم أقل من ذلك خلال أول يومين من العرض”، وأكد على أن غيابه لفترة طويلة أحيانا يكون “مش حلو”، وأنه يتمنى أن تسمح ظروف الإنتاج بطرح فيلم له كل عام، قائلًا “أحب أشتغل فيلمين أو ثلاثة في السنة”.

وأوضح أحمد حلمي، أن العمل الذي يأخذ وقته في التحضير يكون جيدًا، مشيرًا إلى أن هيثم دبور مؤلف الفيلم صديقه منذ فترة طويلة وكانا يتبادلان الآراء حول أعمالهما المختلفة. ووصف أحمد حلمي المؤلف هيثم دبور بأنه ليس فقط صحفيًا أو سيناريست ولكنه “روائي” يكتب روايات لها طعم خاص.

وعن فيلم واحد تاني، قال أحمد حلمي إنه كان يبحث عن العنوان الرئيسي لعمل كوميدي، مشيرًا إلى أن الافلام أحيانًا تعبّر عن تجارب شخصية ووجد فكرة فقدان الشغف أزمة منتشرة لدى الكثيرين.

وأشار أحمد حلمي إلى أن الأفلام تشبه أبطالها، إذ تتشابه قصة “واحد تاني” مع شخصيته الحقيقية، لأنه مر بمرحلة فقدان الشغف وبدأ من جديد وكأنه لم يشق طريقة من قبل، وعندما نظر حوله رأى أن حالة فقدان الشغف هي حالة عامة، ولذلك قرر تقديمها في فيلم.

وقال أحمد حلمي مازحًا إن أحمد سعد موهوب وإنه حاول يقلد حركاته على أغنية الفيلم لكنه “معرفش” ومازال يحاول لإتقانها.

يذكر أن فيلم “واحد تاني” تم اختياره للعرض بحفل ختام مهرجان روتردام للسينما العربية في الدورة المقبلة التي ستقام في يونيو القادم.

فيلم “واحد تاني” من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة كل من حمد حلمي، أحمد مالك، نور إيهاب، سيد رجب، عمرو عبد الجليل وغيرهم من الفنانين.