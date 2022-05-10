بريتني سبيرز تحدد موعد زواجها من حبيبها الإيراني.. وهو يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل ​سام أصغري، البالغ من العمر 28 عاماً، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أنه وحبيبته بريتني سبيرز البالغة من العمر 40 عاماً قد حددا موعداً للزفاف.

حيث نشر أصغري صورة عبر خاصية الستوري، التقطت خلال خطوبتهما في أيلول/ سبتمبر 2021 وأرفقها بتعليق كتب فيه: “لقد كانت حياتنا قصة خيالية حقيقية”.

وأضاف: “كما تم تعيين تاريخ اليوم الكبير، لكن لن يعرف أحد حتى اليوم التالي؟”.

وكانت بريتني سبيرز في الأيام الأخيرة من عام 2021، وبعد أيام من رفع والدها دعوى لإنهاء الوصاية التي ظلت تسيطر على حياتها لأعوام، قد أعلنت، عن خطوبتها من الممثل سام أصغري، وذلك من خلال فيديو مليء بالحيوية نشرته عبر حسابها على إنستغرام تستعرض فيه خاتماً من الألماس. وكتبت بجانب الفيديو: “لا أستطيع أن أصدق ذلك!” مع وضع رمز خاتم بجانب كلماتها، بحسب موقع The Guardian.

كما نشر أصغري حينها صورة خاصة لسبيرز، وهي تُظهر خاتمها أمام الكاميرا.

وأكد براندون كوهين مدير أعمال أصغري أن الخطيبين كانا على علاقة من قبل. وقال كوهين لرويترز: “الخطيبان جعلا علاقتهما طويلة الأمد رسمية اليوم”.

وقالت شركة Forever Diamonds NY في بيان إن خاتم “سبيرز” الألماسي من عيار 4 قراريط. وقال صانع المجوهرات “رومان مالاييف”: “لقد أثرت رحلتهما معاً في الناس في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون جداً لأن نكون جزءاً منهما إلى الأبد… يسعدنا أن نهنئ “بريتني” و”سام” على خطوبتهما الأخيرة”.

التقى الثنائي لأول مرة في الفيديو كليب Slumber Party لسبير في عام 2016، عندما شارك “أصغري معها الفيديو كموديل، حيث اختارته النجمة الشهيرة لتقديم الكليب معها رغم عدم اقتناعه بهذا العمل، ورغبته في تقديم أدوار تمثيلية.