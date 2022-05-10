بعد “راجعين يا هوى”.. خالد النبوي ينتظر عرض مسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الجهة المنتجة لمسلسل “النزوة” الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي، عن طرح العمل خلال وقت قصير على منصة “شاهد” الإلكترونية.

يأتي هذا بعدما روجت الشركة للعمل بطرح بوستر يجمع أبطال المسلسل وعلقت عليه بكلمة: “قريبًا”، ولكنها في الوقت ذاته لم تُحدد موعد عرض المسلسل حتى الآن.

وتصدّر خالد النبوي البوستر الذي تم نشره، وإلى جواره الفنانة عائشة بن أحمد، وعمر الشناوي وسالي شاهين، المشاركين في العمل المنتظر عرضه، حيث تدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي، وهو بنظام الـ 15 حلقة، من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وإخراج أمير رمسيس.

هذا وكان خالد النبوي قد شارك في ماراثون دراما رمضان 2022 بمسلسل “راجعين يا هوى”، ولاقى المسلسل نجاحًا لافتًا، وشاركه في بطولته نور اللبنانية، وفاء عامر، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، وسلمى أبو ضيف، وتميم عبده.

يذكر أن مسلسل “راجعين يا هوى” سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد سلامة.