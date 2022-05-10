كاظم الساهر نجم مهرجان الغناء بالفصحى في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت وزارة الثقافة السعودية تنظيم مهرجانٍ غنائي، تحت عنوان “الغناء بالفصحى”، على مسرح الفنان أبو بكر سالم بمنطقة “بوليفارد رياض سيتي”، خلال الفترة من 12 إلى 13 مايو الجاري.

وسيشارك في المهرجان عددٌ من كبار الفنانين العرب، وسيقدمون فيه مجموعةً من الأغاني والقصائد المغنَّاة بالفصحى، احتفالاً بتراث وغنى اللغة العربية.

ويأتي الحدث الفني تحقيقاً لأهداف “رؤية السعودية 2030” في دعم اللغة العربية ونشرها، وبرنامج “جودة الحياة”، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

وسيحظى ضيوف المهرجان، على مدار ليلتين، بتجربةٍ ممتعةٍ عبر حضور حفلاتٍ، يحييها كبار نجوم الفن في الوطن العربي، ستجمع بين كلاسيكيات الفن، والعروض الغنائية الحديثة، ما يعزِّز من ارتباطهم باللغة العربية.

ويقدم الليلة الأولى مجموعة من الفنانين ويقدم الليلة الثانية كلٌّ من الفنان كاظم الساهر، والفنانة زينة عماد.

ويأتي المهرجان الغنائي ضمن جهود وزارة الثقافة السعودية لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع عبر قوالب إبداعية مبتكرة.