“ميتا” تفتتح أول متجر تجزئة “فعلي” لها في كاليفورنيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، الاثنين، أول متجر لها على الأرض فعليا، وبالتحديد في مدينة بورلينغيم، بمنطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الشركة افتتحت أولى متاجرها، لعرض منتجاتها من الأجهزة مثل نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع شركة “راي-بان”.

وافتتح المتجر أمام الجمهور الذي قد يرغب في تجربة منتجات الشركة من النظارات المختلفة وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، وسماعات الواقع الافتراضي.

وسيتم توفير الأجهزة، للشراء من المتجر مباشرة، باستثناء نظارات راي-بان.

وتحاول ميتا توسيع وتطوير عالم “ميتافيرس”، الذي أعلن عنه في العام الماضي مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، وأشار حينها إلى فكرة استخدام صور رمزية للأشخاص (أفاتار) في هذا العالم، يمكن أن تضاهي تماما كل ما يفعلونه في العالم الحقيقي، مثل الذهاب في رحلة أو حفلة موسيقية أو حضور اجتماعات العمل، وهو ما يُتوقع أن يكون القفزة الكبيرة المقبلة في تطور الإنترنت.

وتسعى الشركة لزيادة أرباحها، بعد أن سجلت أرباحا دون التوقعات خلال نهاية الربع الأخير من العام الماضي.