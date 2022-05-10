بعد صفعة الأوسكار.. ويل سميث يخضع للعلاج النفسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الديلي مايل” البريطانية أن النجم العالمي ويل سميث لجأ لمختص نفسي بعد حادثة الأوسكار التي صفع فيها كريس روس بعد سخريته من شعر زوجته جادا سميث.

وورد في التقرير، نقلاً عن مصدر مقرب من النجم الأمريكي، أن ويل سميث قد عانى كثيراً بسبب تلك الأزمة، وعليه لجأ لطلب المساعدة النفسية في محاولة لتخفيف الضغط الذي كان يشعر به.

وكان الممثل البالغ من العمر 53 عاماً، قد ظهر لأول مرة منذ صفعه لكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 في مطار خاص في الهند الشهر المنصرم.

وكان في استقبال ويل سميث مجموعة من المصورين، حيث وصل في حالة معنوية جيدة، فعمد إلى التقاط صور مع عدد قليل من المعجبين، بمن في ذلك أحد حراس أمن المطار.

وعلى الرغم من أن سبب زيارة ويل سميث إلى مومباي غير واضح، لكن يعتقد البعض أنه توجه إلى هناك للقاء معلمه الروحي “سادغورو”؛ لمعرفة كيفية التحكم في غضبه.

وبحسب المصادر لموقع India Today، فقد خطط النجم للرحلة لاجتماع روحي سري، ويزور معبد Sri Sri Radha Vrindabanbehari.