شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يجسد شخصية رجل أعمال تطوله الشبهات فى مسلسل "الثمانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الفنان خالد الصاوى عرض مسلسله الجديد "الثمانية" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وريم مصطفى، حيث من المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية ، من تأليف المستشار تركى آل الشيخ في أولى تجاربه الكتابية في الدراما، وإخراج أحمد مدحت.

وكشف خالد الصاوي عن دوره في المسلسل، حيث يجسد شخصية تدعى ناصر المنشاوى، وكتب الصاوى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": ناصر المنشاوي، تصدير واستيراد أغذية ومشروبات، تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ أنه يتقن العمل في النور، ويتقن الجرائم في الظلمة، أسرع من أي خصم وأشد تنکیلًا، اجتماعي جدًا ظاهريًا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته، التي صنعها للدفاع، ثم صارت سجنًا معقولا له ولذكرياته المرة، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الآدمية، ناصر المنشاوي فيه غدر البشر والقدر، وقد وصل لآخر الخط، الآن سيقتل خصومه جميعًا، أو سينتحر بعنجهية قبل قتله.



الفنان خالد الصاوى

مسلسل "الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وإشراف عام على الانتاج حماده اسماعيل، ومن إنتاج شركة رزام وهو أول إنتاج للشركة التى حرصت على جودة المحتوى، فقامت بالاستعانة بفنيين أجانب على أعلى مستوى فى التصوير والصوت والخدع البصرية والموسيقى التصويرية وتصميم البوستر الدعائى والبرومو التشويقي.