شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد تكشف عن الإصابة التى تعرضت لها فى المكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مايان السيد، عن الإصابة التي تعرضت لها خلال أجازتها في المكسيك مع الممثلة الصاعدة أميرة أديب، ونشرت أديب فيديو لها عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وبجانبها مايان السيد في المكسيك، وقالت: إحنا كان هيتم القبض علينا دلوقتي، البوليس وقفنا مرتين النهاردة كان هيقبض علينا، وقالت مايان: كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا وكان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصه تعبان".









وكانت مايان السيد قد ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي على قناة ON، وجسدت خلال العمل شخصية (آية) ابنة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي قدم دوره ياسر جلال، والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، صبحي خليل، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن مايان السيد قدمت بطولة حكاية بعنوان "حلم حياتى" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه أواخر العام الماضى، وشاركها في البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.