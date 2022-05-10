شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: بنغرس شجر زيتون لمسح أثار الخراب الإخوانى الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم خالد الصاوى، صورة وهو يرتد زى الجيش عبر حسابه على فيس بوك، من موقع الحادث الإرهابي الذي وقع السبت الماضي، واستهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفرعن استشهاد ضابط و10 جنود.

وكتب خالد الصاوى، قائلا:"في نفس موقع العملية الاجرامية ، بنغرس شجر زيتون لمسح أثار الخراب الإخواني الإرهابي الخائن، نعطي الأهالي الأمل ونتكاتف مع أبطالنا، ده الفرق، احنا ولاد مصر، وهم مرتزقة حلف الهيمنة، قتلة الأبرار، ممن حق عليهم القول".

وأضاف:" نفد رصيدهم من تسامحنا، وخاب رجاؤهم مع أسيادهم غربا وشرقا، امريكا وذيولها لم تنقذ اوكرانيا، وتركيا واذنابها لم تتورط في ليبيا، ونحن نراقب، ونترقب ومعنا اهالينا بسيناء، يد تغرس الزيتون، ويد تحمل الخلاص".



خالد الصاوى

وكان النجم خالد الصاوى شارك في مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي على قناة ON، وجسد شخصية خيرت الشاطر والعمل تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، صبحي خليل، وعدد كبير من الفنانين.