بعد مرور سنتين .. فنانة شهيرة تعلن عودتها عن قرار اعتزال الفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة السورية ” جيهان عبد العظيم ” تراجعها عن قرار اعتزالها الفن الذي كانت قد كشفت عن اتخاذها له في عام 2020 .

وأشارت جيهان عبد العظيم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن عودتها للتمثيل باتت قريبة .

فكتبت في منشورها قائلة : ” من سنتين كنت اشعر إني اكتفيت من الفن وقررت الاعتزال .. ولكن يبدو أن هذه المهنة تسكن في قلبي وأبت أن تفارقني ” .

وتابعت : ” ويبدو أنني أشعر بالحنين لتلك المهنة العظيمة التي عملت بها منذ أيام مراهقتي .. العودة قريبة إن شاء الله ” .