كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة السورية ” جيهان عبد العظيم ” تراجعها عن قرار اعتزالها الفن الذي كانت قد كشفت عن اتخاذها له في عام 2020 .
وأشارت جيهان عبد العظيم في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن عودتها للتمثيل باتت قريبة .
فكتبت في منشورها قائلة : ” من سنتين كنت اشعر إني اكتفيت من الفن وقررت الاعتزال .. ولكن يبدو أن هذه المهنة تسكن في قلبي وأبت أن تفارقني ” .
وتابعت : ” ويبدو أنني أشعر بالحنين لتلك المهنة العظيمة التي عملت بها منذ أيام مراهقتي .. العودة قريبة إن شاء الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور سنتين .. فنانة شهيرة تعلن عودتها عن قرار اعتزال الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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