شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تكشف: هالة فؤاد أوصت أن أغسلها ووصيتها بشأن أبنائها لم تنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى تفاصيل علاقتها بالفنانة الراحلة هالة فؤاد التى يمر اليوم 29 عاما على رحيلها، وآخر وصاياها وتفاصيل الفترة الأخيرة فى حياتها.

وقالت شمس البارودى فى تصريحات خاصة لليوم السابع : علاقتى بهالة فؤاد بدأت فى بداية مرضها حيث اتصلت بى تسألنى عن بعض أمور الدين وكيف استطعت الاعتزال والتغلب على شهوة الأضواء والثبات على ما اقتنعت به، وبعدها امتدت اللقاءات بيننا حتى آخر يوم فى حياتها ووفاتها، وكنت أعتبرها شقيقتى الصغرى"

وتابعت :" جمعتنى بهالة أحاديث ومكالمات ومناقشات كثيرة فى الدين والقرآن وكانت مكالماتنا جميلة كلها حب وإيمان وتفكر فى آيات الله، حتى أسلمت روحها وصعدت لبارئها".

وأكدت البارودى أن هالة فؤاد أوصت قبل وفاتها بأن يعيش ابنيها معاً وألا يفترقا وهى الوصية التى لم تتحقق نظراً لسفر رامى مع والده بعد وفاتها وبقاء هيثم وحيداً حتى رحيله.

وبحزن قالت شمس البارودى :" مرت أسرة هالة فؤاد بابتلاءات كبيرة ومأساة محزنة، حيث تولت والدتها بعد وفاتها رعاية طفليها ثم رحلت الأم وبعدها رحل شقيق هالة وافترق ولديها حتى رحل هيثم وحيداً"

وكشفت البارودى عن وصية هالة فؤاد الأخيرة قائلة :" أوصت والدتها بأن أتولى أنا مهمة تغسيلها وتكفينها، وكنت قبلها قد غسلت أمى، ويوم وفاة هالة قالت والدتها شمس هى اللى تغسلها، وبالفعل قمت بهذه المهمة واستودعتها رب كريم حتى نلتقي ونكون يارب من أهل الجنة، وبعدها قمت بتغسيل حماتى والدة حسن يوسف ومن بعدها لم أستطع تغسيل أحد لأن الأمر كان يؤلمنى نفسياً فعلى الرغم من ثباتى وقت الغسل وقيامى بالمهمة على أكمل وجه إلا أننى كنت أنهار بعدها".