شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جن يعلن انتهاء تصوير فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج جيمس جن انتهاء تصوير فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3، العمل الذى سيصل دور العرض المختلفة بداية من يوم 5 مايو من العام المقبل 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأعلن جن من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، قائلا:" هذه صورة لـ أبطال ثلاثية حراس المجرة، أحب هؤلاء الممثلين وطاقم العمل المذهلين وموهبتهم الجميلة وأرواحهم الطيبة، وأنا إنسان محظوظ لوجودهم معي في رحلتي لما يقرب من عقد من الزمان".

ويأتي طرح فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 بعد ست سنوات من إطلاق الفيلم الثاني، وكان قد حطم فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 رقم قياسى جديد قبل طرحه بـ دور العرض بـ 13 شهرا، حيث من المقرر أن يصل في 5 مايو من العام المقبل 2023.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حطم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 الرقم القياسي في عدد أجهزة الماكياج المستخدمة في العمل، وعلق المخرج جيمس جن عن الأمر قائلا:" لقد علمت أن Guardians Of The Galaxy Vol. 3 قد اجتاز الرقم القياسي العالمي رسميًا عن" عدد أجهزة الماكياج التي تم إنشاؤها لـ فيلم واحد"، مبروك، وشكرًا لإبقاء التأثيرات البصرية على قيد الحياة! "

كان الرقم القياسي في السابق يخص فيلم Dr Seuss المقتبس عن فيلم How The Grinch Stole Christmas الذى طح في عام 2000، وكان من بطولة الممثل العالمى جيم كاري.

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل، ولم يكشف القائمين على الفيل اى تفاصيل حول حبكة الفيلم المقبل.