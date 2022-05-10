شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "راجعين يا هوى" يكشف عن صورة جديدة مع خالد النبوى من كواليس التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سلامة عن صورة جديدة من كواليس مسلسل "راجعين يا هوى" وهى صورة تجمعه مع بطل العمل خالد النبوى، والذى عرض في شهر رمضان المنقضى، حيث استعاد محمد سلامة الذكريات مع النبوى، وكتب عليها معلقا: "صورة مع بليغ أبو الهنا" وهى الشخصية التى جسدها النبوى فى مسلسله الأخير.



المخرج محمد سلامة وخالد النبوى من كواليس راجعين يا هوى

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ودارت أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.